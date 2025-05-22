ХК «Зауралье» сообщил об уходе голкипера Синягина

Вратарь Денис Синягин покинет ХК «Зауралье» по истечении действующего контракта, завершающегося в мае. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал хоккейного клуба.

В публикации отмечается, что руководство команды не планирует подписывать новое соглашение с голкипером.

Синягин перешел в «Зауралье» перед началом последнего сезона. За время участия в чемпионате 2024/2025 и играх плей-офф он провел 50 матчей, отражая 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,34. Спортсмен пять раз сумел сыграть «на ноль».

Клуб поблагодарил Дениса за профессионализм и самоотверженность, проявленные на льду, и выразил пожелания удачи в дальнейших карьерных начинаниях, подчеркнув ценность его вклада в успехи коллектива.