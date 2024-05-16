ХК «Трактор»: тренеру Заварухину предлагали хорошие по меркам ВХЛ условия | 360°

Спорт 16 мая 2024, 17:21 ХК «Трактор»: тренеру Заварухину предлагали хорошие по меркам ВХЛ условия

Читать 360 в

Генеральный менеджер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Волков прокомментировал отставку главного тренера Алексея Заварухина. Об этом сообщил «РБ-Спорт».

По словам Волкова, после ухода с поста наставнику предложили возглавить «Челмет» с хорошими по меркам ВХЛ условиями.

Реклама

«Мы хотели оставить Заварухина рядом с нами. Всерьез обсуждали с ним будущее команды», — отметил генменеджер.

С нового сезона соответствующую должность в «Тракторе» займет канадский специалист Бенуа Гру, добавил проект сайта kp.ru «Спорт».