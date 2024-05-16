ХК «Трактор»: тренеру Заварухину предлагали хорошие по меркам ВХЛ условия | 360°

16 мая 2024, 17:21
ХК «Трактор»: тренеру Заварухину предлагали хорошие по меркам ВХЛ условия
Генеральный менеджер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Волков прокомментировал отставку главного тренера Алексея Заварухина. Об этом сообщил «РБ-Спорт».
По словам Волкова, после ухода с поста наставнику предложили возглавить «Челмет» с хорошими по меркам ВХЛ условиями.
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«Мы хотели оставить Заварухина рядом с нами. Всерьез обсуждали с ним будущее команды», — отметил генменеджер.
С нового сезона соответствующую должность в «Тракторе» займет канадский специалист Бенуа Гру, добавил проект сайта kp.ru «Спорт».
Хоккей
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