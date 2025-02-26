ХК «Трактор» сообщил о продлении контракта с защитником Дэем

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» продлил контракт с американским защитником Логаном Дэем. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные ХК.

Новое соглашение предусматривает, что спортсмен останется в клубе до окончания следующего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«С первых дней в Челябинске Логан Дэй доказал, что его подписание было на 100% оправдано. Защитник быстро влился в коллектив и благодаря человеческим качествам моментально стал в команде своим», — заявил генменеджер «Трактора» Алексей Волков.

Он также отметил уверенную и цельную игру иностранца, а также профессиональный подход к делу. В следующем сезоне, выразил уверенность Волков, Дэй продолжит радовать болельщиков своей игрой.