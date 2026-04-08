ХК «Трактор» планирует отказаться от иностранных игроков

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» готовится к значительным изменениям в составе. Генеральный менеджер клуба Алексей Волков сообщил о планах расстаться со всеми нынешними легионерами: Джошуа Ливо, Джорданом Гроссом, Логаном Дэем и Михалом Чайковски. Об этом написало URA.RU .

«С большой долей вероятности мы расстанемся со всеми текущими легионерами. Будем искать новых игроков на эти позиции», — заявил Волков во время встречи с журналистами.

Также Волков отметил, что в межсезонье клуб постарается решить вопрос с вратарской позицией. Не исключено, что в команде снова появится иностранный вратарь.