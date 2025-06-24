ХК «Трактор» объявил об уходе форварда Попова
Нападающий Егор Попов, выступавший за челябинский ХК «Трактор», продолжит карьеру во Владивостоке в команде «Адмирал». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные уральской команды.
После ухода спортсмена «Трактор» получит денежную компенсацию. Хоккейный клуб поблагодарил Попова за ответственный подход к игре и пожелал ему удачи в дальнейшем развитии карьеры.
За два сезона в Челябинске Егор Попов сыграл 57 матчей и набрал 17 очков (5 шайб + 12 передач). Вместе с «Трактором» он стал бронзовым призером Чемпионата КХЛ в 2024 году и серебряным в 2025 году.
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