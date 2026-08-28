ХК «Торпедо» планирует усилить оборону и ведет переговоры о трансферах

Нижегородское «Торпедо» рассматривает усиление обороны игроками из Северной Америки и российского рынка. Клуб также готов дать шанс защитникам на двусторонних контрактах, передает НИА «Нижний Новгород» .

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга сообщил, что клуб изучает несколько кандидатов из Северной Америки и варианты на внутреннем рынке. По его словам, найти игрока для первой или второй пары защитников сейчас непросто.

Главный тренер Алексей Исаков уточнил, что при выборе новичков клуб прежде всего оценивает их игру в обороне. В прошлом сезоне команда забросила 213 шайб, из них защитники забили 19 голов.

Исаков отметил, что в составе уже есть хоккеисты, способные подключаться к атакам и играть в большинстве. Команда также регулярно отрабатывает подключения защитников на тренировках.

У «Торпедо» остаются две свободные легионерские позиции. Кроме того, несколько защитников на двусторонних контрактах успешно провели первую часть предсезонного сбора и могут получить шанс в основной команде.