ХК «Салават Юлаев» выплатит 107 млн рублей фонду Муртазы Рахимова по решению суда

Арбитражный суд Башкортостана принял решение о взыскании 107 миллионов рублей с хоккейного клуба «Салават Юлаев» в пользу благотворительного фонда «Урал». Об этом сообщил сайт «Постньюс» со ссылкой на судебные документы.

Напомним, что фонд «Урал», основанный первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым, подал иск в Арбитражный суд республики к хоккейному клубу в конце мая. Организация потребовала взыскать с «Салавата Юлаева» 100 миллионов рублей задолженности и еще 6,4 миллиона рублей в качестве процентов за просрочку по платежам.

Одновременно с этим иск на 163,7 миллиона рублей подала дочерняя компания фонда — ООО «Иремель-Инвест». В конце июня БФ «Урал» и «Салават Юлаев» достигли мирового соглашения. Согласно данным «Постньюс», хоккейный клуб обязуется выплатить заявленную в изначальном иске сумму, дополнительные проценты и еще 302 тысячи рублей расходов по уплате госпошлины — всего около 107 миллионов рублей.

После заключения мирового соглашения фонд направил заявление о выдаче исполнительного листа в отношении хоккейного клуба. В среду, 9 июля, суд удовлетворил это ходатайство. Теперь взыскивать долг с «Салавата Юлаева» будут судебные приставы. В пресс-службе клуба и фонде «Урал» отказались давать комментарии «Постньюс» относительно этого разбирательства.