ХК «Салават Юлаев» сообщил о переходе игрока «Рязани» Кузнецова

Изменения в составе хоккейного клуба из Казани «Салават Юлаев» произойдут в сезоне 2025/26. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу команды.

К составу ХК присоединится 23-летний хоккеист Максим Кузнецов, ранее игравший за «Рязань». Клуб получит от «СЮ» денежную компенсацию за переход спортсмена, однако размер выплаты не разглашается.

Карьера Кузнецова включает выступления за хоккейный клуб «Тамбов», где он зарекомендовал себя как лучший бомбардир, забив 26 голов.