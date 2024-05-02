ХК «Молот» объявил об уходе Кочкарева с поста старшего тренера | 360°

Спорт 02 мая 2024, 18:04 ХК «Молот» объявил об уходе Кочкарева с поста старшего тренера

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Пермский хоккейный клуб «Молот» рассказал об изменениях в составе команды. Ее покинули сразу три спортсмена, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ХК.

Так, свой пост оставил старший тренер Вячеслав Кочкарев. Он продолжит работу в нефтекамском «Торосе».

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Кроме того, из клуба ушли нападающий Владимир Пешехонов и вратарь Данил Кудашев. Последний намерен вступить в ряды пензенского «Дизеля».