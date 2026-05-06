ХК «Металлург» заключил новые контракты с Минулиным и Смолиным

Защитник Артем Минулин и голкипер Александр Смолин подписали новые соглашения с хоккейным клубом «Металлург». Об этом сообщил Metaratings.ru .

Минулин заключил контракт на три года, а Смолин — на один сезон. Ранее к Смолину проявляли интерес три клуба НХЛ, в том числе «Нью-Джерси», однако вратарь решил остаться в магнитогорской команде.

В сезоне 2025/26 Минулин провел 58 матчей в регулярном чемпионате FONBET КХЛ, набрав 19 очков. Смолин участвовал в 35 встречах. Его процент отраженных бросков составил 91,5.