ХК «Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Переваловым

Руководство омского ХК «Авангард» сообщило, что нападающий Александр Перевалов стал новым членом команды. Он перешел в клуб из ярославского «Локомотива», рассказал « Город55 ».

Клуб уже подписал соглашение с хоккеистом, которое рассчитано на два года. «Локомотив» же получит денежную компенсацию.

Напомним, прошлый сезон КХЛ форвард провел в аренде в ХК «Сочи». За 43 матча он набрал 5 (2+3) очков.