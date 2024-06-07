ХК «Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Переваловым

Руководство омского ХК «Авангард» сообщило, что нападающий Александр Перевалов стал новым членом команды. Он перешел в клуб из ярославского «Локомотива», рассказал «Город55».

Клуб уже подписал соглашение с хоккеистом, которое рассчитано на два года. «Локомотив» же получит денежную компенсацию.

Напомним, прошлый сезон КХЛ форвард провел в аренде в ХК «Сочи». За 43 матча он набрал 5 (2+3) очков.

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