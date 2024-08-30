Хэмилтон выиграл вторую практику Гран-при Италии «Формулы-1»

Пилот Хэмилтон на тысячные доли обошел Норриса на Гран-при Италии

Фото: РИА «Новости»

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон победил во второй сессии свободных заездов на 16-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Италии. Его время — 1:20,738.

Вторым финишировал гонщик McLaren Ландо Норрис (отставание 0,003 секунды), третьим — испанец Карлос Сайнс из команды Ferrari (+0,103).

Действующий чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull занял 14-е место.

В какой-то момент сессию прерывали из-за аварии пилота «Хааса». Датчанин Кевин Магнуссен не справился с управлением в повороте и пробил отбойник.

Третья практика и квалификация Гран-при Италии состоится 31 августа.

Ранее пилот «Альпин» Пьер Гасли в условиях непогоды стал первым в третьей части свободных заездов на 15-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Нидерландов. Вторым на финиш пришел гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен.

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