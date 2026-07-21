Хавбек «Балтики» Беликов: «Мы идем и действуем от игры к игре»

Полузащитник «Балтики» Иван Беликов перед новым сезоном Российской премьер-лиги признался, что команда не строит публичных прогнозов и намерена побеждать в каждом матче, сообщает Metaratings.ru .

Беликов рассказал об ожиданиях от нового сезона Российской премьер-лиги.

«У нас такая политика, что мы идем и действуем от игры к игре. Наши ожидания — наши проблемы. Будем стараться выигрывать в каждом матче, посмотрим, куда заберемся», — сказал Беликов.

24 июля в Москве состоится первый матч «Балтики» против ЦСКА в рамках нового сезона. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команда Андрея Талалаева заняла шестое место в турнирной таблице и набрала 46 очков.