Губерниев выразил уверенность, что новый президент МОК повлияет на текущую обстановку

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился с «Ридусом» мыслями относительно возможных изменений в политике МОК под руководством нового президента Кирсти Ковентри.

Он выразил осторожный оптимизм, учитывая известную лояльность Ковентри к российским спортсменам.

Губерниев также указал, что новая глава МОК, вероятно, будет учитывать развитие отношений между Россией и США, и выразил надежду на некоторое улучшение обстановки.