Губерниев выразил уверенность, что новый президент МОК повлияет на текущую обстановку
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился с «Ридусом» мыслями относительно возможных изменений в политике МОК под руководством нового президента Кирсти Ковентри.
Он выразил осторожный оптимизм, учитывая известную лояльность Ковентри к российским спортсменам.
Губерниев также указал, что новая глава МОК, вероятно, будет учитывать развитие отношений между Россией и США, и выразил надежду на некоторое улучшение обстановки.
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