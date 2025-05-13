Губерниев спрогнозировал захватывающий финал КХЛ-2025 между «Локомотивом» и «Трактором»

Советник министра спорта России Дмитрий Губерниев в беседе с сайтом Ura.ru предсказал яркую борьбу в финале КХЛ-2025 между «Локомотивом» и «Трактором».
Спортивный комментатор выразил надежду, что серия затянется на максимальные семь матчей и принесет радость болельщикам обеих команд. По мнению эксперта, уровень российского хоккея сравним с НХЛ, а матчи плей-офф привлекают огромную аудиторию.
«В России сейчас настоящий хоккейный бум — рейтинги трансляций плей-офф просто запредельные», — отметил Губерниев.
Финальный поединок определит первого обладателя Кубка Гагарина из двух легендарных клубов, еще не побеждавших в турнире.
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