Губерниев спрогнозировал захватывающий финал КХЛ-2025 между «Локомотивом» и «Трактором»

Советник министра спорта России Дмитрий Губерниев в беседе с сайтом Ura.ru предсказал яркую борьбу в финале КХЛ-2025 между «Локомотивом» и «Трактором».

Спортивный комментатор выразил надежду, что серия затянется на максимальные семь матчей и принесет радость болельщикам обеих команд. По мнению эксперта, уровень российского хоккея сравним с НХЛ, а матчи плей-офф привлекают огромную аудиторию.

«В России сейчас настоящий хоккейный бум — рейтинги трансляций плей-офф просто запредельные», — отметил Губерниев.

Финальный поединок определит первого обладателя Кубка Гагарина из двух легендарных клубов, еще не побеждавших в турнире.