Губерниев признался, что является большим поклонником тренера «Балтики» Талалаева

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с Metaratings.ru выразил свое восхищение работой главного тренера ФК «Балтика» Андрея Талалаева и сделал смелый прогноз перед предстоящим матчем команды с ЦСКА.

По словам Губерниева, Талалаев является человеком, ведущим российский футбол вперед, подчеркивая профессионализм и амбициозность игроков «Балтики».

«Я считаю, что у ЦСКА и «Балтики» равные шансы на победу в матче 21-го тура. Калининградцы очень неуступчивы, они покусают ЦСКА. "Армейцам" сладко не придется, верю в "Балтику" в этом матче», — отметил комментатор.

По итогам 20 матчей текущего сезона РПЛ, «Балтика» занимает высокое пятое место с 36 набранными очками. Очередной тур принесет интригующий поединок, в котором подопечные Талалаева примут ЦСКА на своем поле 14 марта в 20:30 по московскому времени.