Гроссмейстеры Дрыгаловы назвали любимые фильмы о шахматах

Международные гроссмейстеры Сергей и Андрей Дрыгаловы ко Всемирному дню шахмат рассказали, какие фильмы любят сами и каких героев считают близкими по складу мышления хорошему шахматисту, сообщает ИА НСН .

«Среди фильмов о шахматах мы особенно выделяем два — „Жертвуя пешкой“ и „Чемпион мира“. В обоих очень хорошо переданы драматизм, напряжение и эмоции борьбы за звание чемпиона мира», — обратили внимание Дрыгаловы.

Шахматисты считают, что качества сильного игрока можно увидеть и у героев вне спортивного кино. В качестве такого персонажа они назвали Марти Маузера из фильма «Марти Великолепный», отметив его характер и образ мышления.

Если бы о братьях Дрыгаловых снимали фильм, в этой роли они хотели бы видеть Сергея Лавыгина и Михаила Тарабукина из сериала «Кухня».

При этом они признались что смотрят фантастическое кино, чтобы переключиться после напряженных партий.

Среди картин, которые гроссмейстеры рекомендуют широкому зрителю, они выделили «Остров проклятых» Мартина Скорсезе и «Интерстеллар» Кристофера Нолана. В их список также вошли «Начало», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «1+1», «Зеленая миля», «Матрица», трилогия «Властелин колец», «Курьер» и «Голгофа».