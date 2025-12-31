Гроссмейстер Свидлер заявил, что доволен игрой Артемьева и Горячкиной на чемпионате мира

Гроссмейстер Петр Свидлер высоко оценил выступления российских шахматистов Владислава Артемьева и Александры Горячкиной на чемпионате мира по рапиду. Об этом сообщил NEWS.ru .

Специалист заявил, что остался очень доволен игрой спортсменов.

«Артемьев долго лидировал, но у шахматиста Магнуса Карлсена, как периодически бывает, случился хороший день, когда он выигрывает все партии. С этим трудно бороться, но ребята — молодцы», — отметил Свидлер.

Он также выразил радость успехами Горячкой, назвав ее победу заслуженной. Россиянка в первый раз в карьере стала победительницей чемпионата мира по рапиду.