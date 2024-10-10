Греческого футболиста Болдока нашли мертвым в бассейне

Защитник сборной Греции по футболу Джордж Болдок умер на 32-м году жизни. Об этом сообщили в аккаунте его бывшего клуба «Шеффилд Юнайтед» в соцсети Х.

«Футбольный клуб „Шеффилд Юнайтед“ шокирован известием о кончине Джорджа Болдока. Искренние соболезнования семье и друзьям Джорджа», — отметили его коллеги в сообщении.

По данным портала Sport 24, футболиста греческого «Панатинаикоса» Болдока обнаружили мертвым в бассейне у своего дома в Глифаде в Греции. Других подробностей не приводилось.

Журналист Фабрицио Романо написал в соцсети, что Федерация футбола Греции попросила у руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести два ближайших матча национальной команды с траурными повязками в память о Болдоке.

Болдок играл за английские «Шеффилд Юнайтед», «Оксфорд», «Тамуорт», «Нортгемптон», «Милтон Кинс Донс» и исландский «Вестманнаэйяр». В составе сборной Греции футболист успел провести 12 матчей.