Сегодня 14:42 Горшков пополнит состав ФК «Зенит»
Защитник Юрий Горшков в ближайшее время перейдет в петербургский «Зенит», условия уже предварительно согласованы. Об этом сообщила
Neva.Today.
Сторонам удалось договориться обо всех предварительных условиях. Бывшего игрока «Крыльев Советов» также хотел заполучить московский «Спартак». Но сине-бело-голубые сделали более выгодное предложение и готовятся завершить трансфер.
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