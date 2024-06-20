Горшков пополнит состав ФК «Зенит»

Защитник Юрий Горшков в ближайшее время перейдет в петербургский «Зенит», условия уже предварительно согласованы. Об этом сообщила Neva.Today.

Сторонам удалось договориться обо всех предварительных условиях. Бывшего игрока «Крыльев Советов» также хотел заполучить московский «Спартак». Но сине-бело-голубые сделали более выгодное предложение и готовятся завершить трансфер.

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