Гонщик Ферстаппен победил в Гран-при Катара и сохранил возможность завоевать титул

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал очередную победу, поднявшись на высшую ступень пьедестала в Гран-при Катара. Это уже седьмая победа гонщика в сезоне-2025. Серебряным призером стал Оскар Пиастри из «Макларена», а тройку лидеров замкнул Карлос Сайнс из «Уильямса», сообщил ИА НСН .

Лидер чемпионата Ландо Норрис, выступающий за «Макларен», завершил гонку четвертым. Примечательно, что на этом этапе Норрис провел свой 151-й Гран-при за «Макларен», тем самым обойдя Дэвида Култхарда по числу стартов за команду.

Сейчас в зачете пилотов лидирует Ландо Норрис с 408 очками, у Макса Ферстаппена — 396 очков, а Оскар Пиастри идет третьим с 392 очками. Решающий этап сезона пройдет в Абу-Даби с 5 по 7 декабря.