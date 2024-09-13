Гонщик Ferrari Леклер победил во второй практике Гран-при Азербайджана

Вторая тренировочная сессия болидов «Формулы-1» завершилась в Баку в рамках Гран-при Азербайджана. Лучшее время показал гонщик Ferrari Монегаск Шарль Леклер.

Самым высоким показателем по преодолению круга у Леклера стала одна минута 43,484 секунды. Второй результат у пилота Red Bull мексиканца Серхио Перес (+0,006 секунды). Замкнул тройку лидеров семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (+0,066).

Действующий чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull) приехал шестым с отставанием 0,545 секунды.

Сама гонка состоится 15 сентября.

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Майами, шестом этапе чемпионата «Формулы-1». Для 24-летнего Норриса эта победа стала первой в карьере. Всего он принял участие в 110 этапах Гран-при.