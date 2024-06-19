Гонка GT Cup. Гран-При Телеканала 360 на «Moscow Raceway»

На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

GT Cup — чемпионат, состоящий из пяти этапов, в котором участвуют только автомобили Porsche.

Гран-При — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе две массовые гонки и заезды на лучшее время прохождения круга гоночного трека Time Attack.

К услугам гостей доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалом, полеты на вертолете, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и изящные гоночные суперкары — эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: GT Cup. Гран-При Телеканала 360 запомнится вам надолго!

Начало мероприятия — в 12:30 в субботу 29 июня 2024 года.

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

Категория 0+.

Подробная информация на сайте: www.superrace.ru

(Организатор мероприятия Индивидуальный Предприниматель Никаноров Вячеслав Юрьевич, ОГРНИП 324774600117436).