Голкипер «Трактора» Мыльников поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Барысом»

Вратарь Сергей Мыльников в интервью Metaratings.ru поделился впечатлениями после победы «Трактора» в овертайме над клубом «Барыс» со счетом 3:2 в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (KHL).

По словам игрока, матч оказался непростым для команды, так как пришлось догонять соперника дважды, однако голкипер выразил радость от итогового успеха, подчеркнув важность возвращения победной серии. Мыльников назвал атмосферу домашнего стадиона решающим фактором в успехе команды, отметив огромную поддержку болельщиков, создающих уникальную обстановку на матчах.

При счете 2:2 игра стала особенно напряженной, но Мыльников голкипер, что сосредоточился исключительно на сохранении спокойствия, игнорируя напряжение вокруг.

После 14 проведенных поединков «Трактор» находится на четвертой позиции в Восточной конференции KHL, набрав 16 очков. В следующей встрече команда примет клуб «Локомотив» на своем льду. Матч состоится в субботу, 11 октября, начало запланировано на 14:00 по московскому времени.