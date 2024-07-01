Голкипер Шунин покинул «Динамо»
Голкипер Антон Шунин ушел из московского ФК «Динамо». Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу команды.
Там отметили, что 37-летний вратарь играл за московский клуб 17 лет. Теперь у Шунина закончился контракт, и он покинул команду.
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