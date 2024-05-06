Голкипер «Ростова» Песьяков решил не продлевать контракт с клубом | 360°

Спорт 06 мая 2024, 11:52 Голкипер «Ростова» Песьяков решил не продлевать контракт с клубом

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Вратарь футбольного клуба «Ростов» Сергей Песьяков принял решение не продлевать соглашения с командой. Об этом сообщил «РБ Спорт».

Контракт голкипера с клубом заканчивается этим летом. Руководство предложило игроку его продлить, но в итоге контракт вратарь не подписал.

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Как сообщил RT, в летнее трансферное окно Песьяков с большой долей вероятности перейдет в «Крылья Советов» — у футболиста уже есть предложение от самарского клуба.