Гол против расизма. Макрон поддержал Мбаппе после оскорбления сенатора из Парагвая

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал капитана национальной сборной Килиана Мбаппе, которого по расовому признаку оскорбила сенатор из Парагвая Селеста Амарилья. Французский лидер выразил свое мнение в соцсети Х.

«Еще один гол от Мбаппе. На этот раз против расизма. Выражаю всю свою поддержку. Когда при помощи слов смешивают с грязью, отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство», — написал Макрон на своей странице в соцсети X.

Парагвайский сенатор в соцсети Х оскорбительно высказалась в адрес французского футболиста, намекнув на его происхождение. Амарилья назвала Мбаппе «колонизированным камерунцем, который притворяется французом», а также сказала, что он «злопамятный, нувориш, высокомерный и уродливый».

Мбаппе позже отметил, что Амарилья недостойна своего положения и порочит усилия сборной Парагвая на чемпионате мира.

Сборная Франции победила Парагвай в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Единственный гол с пенальти забил Мбаппе.