Главный тренер «Зенита» Семак заявил, что ему не стыдно за победу в игре против «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над махачкалинским «Динамо». Матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 1:0, сообщила Neva.Today .

Единственный гол был забит с пенальти, назначенного в компенсированное время первого тайма. Несмотря на это, Семак подчеркнул, что ему не стыдно за такую победу.

«Мы играли с „Динамо“, которое практически не пропускает. Не нужно их недооценивать. Они играют очень прилично», — отметил наставник.

«Зенит» пробивал пенальти уже пятый раз за последние три матча. В следующем этапе турнира команда встретится с московским «Спартаком».