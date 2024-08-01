Главный тренер «Зенита» Семак: подготовка к матчу с «Ростовом» учитывает состояние команды
Главный тренер петербургского ФК «Зенит» Сергей Семак высказался о матче с «Ростовом», который состоится 3 августа. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
По словам наставника, подготовка ведется с учетом нынешнего состояния команды.
«Мы прекрасно знаем, как играет „Ростов“, и „Ростов“ так же прекрасно знает, как мы играем», — отметил Семак.
В настоящее время сине-бело-голубые лидируют в таблице РПЛ-2024/25. Ростовчане отстают на два очка, занимая четвертую позицию, добавил «Спорт», проект сайта kp.ru.