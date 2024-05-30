Сегодня 13:05 Главный тренер «Урала» Гончаренко покинул свой пост
Виктор Гончаренко, который занимал пост главного тренера ФК «Урал», оставил свой пост. Об этом сообщило
ИА НСН со ссылкой на пресс-службу команды.
Гончаренко был наставником «Урала» с лета 2022 года. Однако спустя два года он решил покинуть пост. Причиной решения стала неудача в первом стыковом матче. Руководство клуба решило, что ему нужны перемены.
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