Главный тренер «Урала» Гончаренко покинул свой пост

Виктор Гончаренко, который занимал пост главного тренера ФК «Урал», оставил свой пост. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу команды.

Гончаренко был наставником «Урала» с лета 2022 года. Однако спустя два года он решил покинуть пост. Причиной решения стала неудача в первом стыковом матче. Руководство клуба решило, что ему нужны перемены.

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