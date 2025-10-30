Главный тренер ЦСКА Челестини заявил, что находит радость в ежедневных испытаниях
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил в беседе с сайтом «Чемпионат», что его главная мечта воплощается каждый день.
Наставник отметил, что не стремится к далеким целям, а находит радость в повседневных испытаниях. По словам тренера, у него уже есть все необходимое, и он живет настоящим моментом.
«Раньше у меня была мечта иметь свой дом. Но так как я постоянно в движении, меняю клубы — постоянного места жительства не было», — отметил Челестини.
Как пояснил иностранный специалист, вопрос с приобретением личного жилья остается нерешенным, добавил сайт KP.RU.