Главный тренер сборной России Карпин рассказал, что доволен игрой подопечных, кроме концовки матча с Сирией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс» прокомментировал выступления национальной команды в 2024 году.

По его словам, он доволен почти всеми играми, за исключением концовки матча с Сирией.

«Последние 15 минут мне не очень понравились. Перестали правильно располагаться, добегать, идти в прессинг. Допустили по своим воротам два удара», — процитировал RT тренера.

Напомним, сборная России по футболу одержала пять побед с общим счетом 26:0 в нынешнем году. В ноябре команда победила сборную Сирии со счетом 4:0.