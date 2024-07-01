Главный тренер сборной Бельгии Тедеско: мы можем выпустить на поле только 11 футболистов против сборной Франции

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско назвал главную проблему своей команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 против Франции. По его словам, он может выпустить на поле только 11 футболистов. Об этом написал RT со ссылкой на сайт УЕФА .

«Наша единственная проблема — мы можем выпустить на поле только 11 футболистов. В боевой готовности находятся куда больше игроков», — сказал наставник.

Матч пройдет 1 июля в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.