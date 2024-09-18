Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси покинул пост

В нем говорится, что решение принято в интересах команды, чтобы быстрее вернуть ее на нужный курс, поскольку сезон находится еще на ранних этапах.



Де Росси стал главным тренером в январе этого года. Наставник, которому 40 лет, является воспитанником «Ромы», а его карьера в основной команде длилась с 2002 по 2019 год.