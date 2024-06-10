Главный тренер «Реала» Анчелотти заявил об отказе команды участвовать в Клубном чемпионате мира
Испанский «Реал» отказался от участия в Клубном чемпионате мира 2025 года. Об этом сообщил Relevo со ссылкой на заявление главного тренера ФК Карло Анчелотти.
«Один матч „Реала“ стоит 20 миллионов евро (почти 2 миллиарда рублей — прим. ред.), а они хотят дать нам эти деньги за весь турнир», — отметил наставник.
Само мероприятие пройдет в обновленном формате с 32 командами. Клубный чемпионат мира состоится в США, добавил RT.
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