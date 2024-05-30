Главный тренер «Реала» Анчелотти поделился планами о завершении карьеры

Главный тренер мадридского ФК «Реал» Карло Анчелотти заявил, что планирует завершить карьеру наставника. Однако такое решение он примет при одном условии, сообщил La Repubblica .

«Футбол — это сложно и просто. Но простого больше. Для него нужна страсть, не нужно усложнять его навязчивыми идеями. Навязчивые идеи — это болезнь. К счастью, у меня их нет», — отметил наставник.

По словам Анчелотти, он покинет клуб после очередной победы в Лиге чемпионов. Тренер уже четыре раза забирал соответствующий трофей, добавил проект сайта kp.ru «Спорт».