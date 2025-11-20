Главный тренер ГК «Зенит» Торгованов отметил роль вратаря в победе «Мешков Бреста»

Главный тренер петербургского гандбольного клуба «Зенит» Дмитрий Торгованов объяснил причины неудачи в очередном туре SEHA — Gazprom League против белорусского клуба «Мешков Брест». Об этом сообщила Neva.Today .

Матч проходил в гостях и завершился поражением «Зенита» со счетом 28:31. После встречи Торгованов особо отметил заслуги новой звезды соперника — вратаря.

«Это серьезное приобретение. Он сильно помогал, не зря его признали лучшим игроком», — подчеркнул наставник.

Встреча стала третьей подряд без победы для «Зенита» в рамках международного турнира. Сейчас команда находится на последней строке турнирной таблицы.