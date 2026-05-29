Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин назвал нехватку энергии причиной проигрыша «Локомотиву»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение команды в финале Кубка Гагарина от «Локомотива». Об этом сообщил сайт inkazan.ru .

По мнению наставника, игрокам не хватило энергии и рациональности.

«Допустим, были моменты, когда соперник мог бежать в контратаку, но они этого не делали, проходили красную линию и шли меняться. Мы пытались выжимать из момента все», — отметил эксперт.

Он допустил, что в некоторых ситуациях необходимо было принимать другие решения. Гатиятулин указал на проведение детального анализа выступлений в скором времени.