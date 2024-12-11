Главному тренеру «Барселоны» Флику вынесли наказание за поведение в матче 16-го тура Примеры с «Бетисом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик получил наказание за поведение в матче 16-го тура Примеры с «Бетисом». Об этом сообщил RT со ссылкой на дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании.

Комитет принял решение дисквалифицировать наставника на две предстоящие игры. Команда имеет только 10 дней, чтобы оспорить данное решение.

Напомним, немецкий специалист получил красную карточку во время матча, поскольку вступил в спор с арбитром.