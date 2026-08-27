Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на 4 матча за оскорбительный жест

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча чемпионата России. Об этом сообщили на сайте организации.

Поводом стал матч пятого тура РПЛ против казанского «Рубина» (1:1), состоявшийся 24 августа. Во втором тайме Талалаев показал оскорбительный жест в сторону трибун.

Председатель КДК Артур Григорьянц отметил, что при определении санкции учитывалось, что это не единичный случай — предыдущее аналогичное нарушение произошло менее полугода назад. Тренера также оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Из-за дисквалификации Талалаев пропустит матчи с московскими «Родиной» и «Локомотивом», воронежским «Факелом» и петербургским «Зенитом». В прошлом сезоне за подобные нарушения его отстраняли в общей сложности на семь игр.

Весной гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов назвал Талалаева лучшим тренером сезона в РПЛ.