Глава спорткомитета Шантырь рассказал, что Петербург готовится к Играм Невского как к чемпионату мира

Председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь в интервью газете «Петербургский дневник» отметил значимость прошедших мероприятий и анонсировал предстоящие спортивные события.

«Я бы выделил День физкультурника, который прошел не так давно, 9 августа. Его важной частью стал большой парад на Крестовском острове», — сказал Шантырь.

Также чиновник рассказал о III Международных спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 9 по 15 сентября.

«И мы, безусловно, ожидаем это событие, ведь оно у нас одно из самых важных: мы готовимся к нему как к чемпионату мира!» — подчеркнул он.

В программе Игр — настольный теннис, баскетбол 3×3, мини-футбол, сдача нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», а также скейтбординг и онлайн-турнир по шахматам.