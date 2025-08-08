Глава Медиалиги Осипов рассказал, что хотел бы видеть Дзюбу в статусе играющего руководителя клуба
Российский футболист Артем Дзюба имеет возможность стать играющим руководителем клуба. О таких перспективах бомбардира рассказал президент Медиалиги Николай Осипов в интервью сайту Metaratings.ru.
«Не думаю, что ему будет интересно играть. Возможно, он попробует себя в статусе играющего руководителя клуба. Было бы прикольно стать легендой не только на поле, но и в статусе спортивного функционера», — отметил собеседник.
Осипов добавил, что не каждый молодой футболист обладает таким мастерством, который есть сейчас у Дзюбы. Если Артем не достигнет высоких результатов в спортивном функционировании или политической должности, то точно не сможет пройти мимо Медиалиги, подчеркнул специалист.