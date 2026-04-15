Глава лиги Fight Nights Камил Гаджиев назвал «Краснодар» своим фаворитом в чемпионской гонке РПЛ

Глава лиги Fight Nights Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом NEWS.ru высказал свою симпатию к клубу «Краснодар» в борьбе за чемпионство Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Гаджиев считает, что «Краснодар» можно назвать новой народной командой.

«У меня симпатии больше на стороне Краснодара, потому что "Зенит" — команда, у которой очень много денег. У "Краснодара" их меньше. Человек всегда болеет за кого? За того, кто ниже ростом, меньше весит, меньше денег», отметил собеседник.

По словам функционера, в прошлом году большинство болельщиков поддерживали «Краснодар» в противостоянии с «Зенитом», надеясь прервать гегемонию петербургского клуба. Гаджиев также признался, что внимательно смотрел недавний матч «Зенита» и в концовке переживал за то, чтобы мяч попал в ворота питерцев.