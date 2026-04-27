Глава IRONSTAR Шейкин заявил, что новичкам не нужно сразу покупать дорогое оборудование для первого триатлона

Триатлон может показаться затратным видом спорта из-за экипировки. Однако начинать заниматься этим видом спорта можно и без дорогих покупок, заявил генеральный директор IRONSTAR, мастер спорта по триатлону Владимир Шейкин в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам специалиста, велосипед, который является самым затратным элементом, можно приобрести на вторичном рынке или взять в аренду. Он также отметил, что участники триатлона часто постепенно обновляют свой инвентарь по мере накопления опыта, поэтому для первого старта не обязательно покупать карбоновый велосипед, написал сайт «Известия».

Эксперт подчеркнул, что в последнее время триатлон становится все более популярным видом спорта, и это во многом связано с тем, что новичкам не нужно сразу приобретать дорогостоящее оборудование.