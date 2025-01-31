Глава IBA Умар Кремлев рассказал, как высыпаться за четыре часа

Ранние пробуждения и здоровый образ жизни могут стать залогом бодрости и отличного самочувствия даже при небольшой продолжительности сна. Об этом глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой.

По словам Кремлева, он спит по четыре-пять часов в сутки и при этом ему хватает сил на многие задачи. Важным условием при таком графике является отказ от вредных привычек.

«Убирайте бары и рестораны. Кайфушники вот эти все убирайте. В девять ложитесь спать. В четыре-пять проснулся, прогулялся, потренировался», — рассказал Кремлев.

Глава IBA совмещает спортивные вопросы с бизнесом и помощью людям. По его словам, энергии и мотивации придают добрые поступки. Про них Кремлев не забывает даже в отпуске.

«Когда человек помог, посмотрел на улыбку ребенка, больного ребенка. Это тебя и заряжает, и мотивирует. <…> Сейчас построили парк, храм, воскресную школу», — сказал он.

Ранее Кремлев заявил об ошибках команды президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. По его словам, тот превратил Олимпиаду в извращение спорта.