Глава ФСР Вдовин: включение скейтбординга в программу Олимпийских игр привлечет молодежь

Президент Федерации скейтбординга России (ФСР) Илья Вдовин заявил, что включение данного вида спорта в программу Олимпийских игр вызовет интерес со стороны молодого поколения. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, среди плюсов такого варианта — соревновательная составляющая и популярность во всем мире.

«Скейтбординг как вид спорта вообще никогда не просился на Игры. Но когда в МОК (Международный олимпийский комитет — прим. ред.) поняли, что теряют зрителя и особенно молодежную аудиторию, люди озаботились тем, чтобы эту проблему решить», — отметил Вдовин.

Сами занятия, добавил глава ФСР, не требуют дорогостоящего оборудования, ведь можно найти бюджетные доски.