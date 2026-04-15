Глава Fight Nights Гаджиев заявил, что сильные ноги футболиста Кудряшова — его преимущество в бою против музыканта GOODY
Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов воспринимает предстоящий бой против музыканта Дмитрия Гусакова (GOODY) как новый вызов. Об этом NEWS.ru сообщил глава Fight Nights Камил Гаджиев.
По его словам, у спортсмена есть преимущества благодаря сильным ногам и хорошей общей физической подготовке.
«У футболиста ноги все-таки в лучшем тонусе, чем у обычного среднестатистического человека», — отметил Гаджиев.
Бой запланирован на вторник, 14 апреля. Кудряшов — четырехкратный серебряный призер чемпионата России в составе «Спартака», «Краснодара» и «Ростова». За сборную России он сыграл 48 матчей и забил один гол. Сейчас футболист выступает за команду 2Drots.