Глава FIDE Дворкович выразил недоумение по поводу требования покинуть пост
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович выразил удивление требованию чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена покинуть свой пост. Об этом сообщил News.ru.
Глава объединения заявил, что не видит причин для отставки, так как всегда выполнял свои обязательства.
«У него (Карлсена — прим. ред.), видимо, другая интерпретация. Другое мнение. Вот и все. Так что никаких оснований для отставки не вижу», — отметил Дворкович.
По словам президента FIDE, у него не было конфликтов с шахматистом. Он также подчеркнул, что относится ко всем игрокам одинаково и стремится обеспечить соблюдение всеми участниками своих контрактных обязательств.