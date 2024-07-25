Гимнастка Мустафина вошла в топ-25 олимпийцев XXI века по версии ESPN

Фото: РИА «Новости»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина вошла в топ-25 лучших спортсменов, участвовавших в Олимпиадах в XXI веке. Рейтинг составил американский спортивный канал ESPN.

В этом списке Мустафина заняла 13-е место и оказалась единственной россиянкой в нем.

Составители рейтинга восхитились ее изяществом, умением выполнять многие элементы и перелетами «как с картинки». Кроме того, Мустафина еще до американки Симоны Байлз доказала, что гимнастки могут сохранять форму и выигрывать в нескольких олимпийских циклах.

Возглавил рейтинг легендарный американский пловец Майкл Фелпс. Второе место заняла вышеупомянутая Симона Байлз, а третье — ямайский легкоатлет Усэйн Болт.

Ранее ESPN назвал Фелпса величайшим спортсменом XXI века. Единственным россиянином в этом списке оказался хоккеист Александр Овечкин, занявший 54-е место.

Экологическую акцию в помощь бойцам СВО запустили в Подмосковье

«На передке понимают». Новый закон о запрете смартфонов в зоне СВО возмутил общество

Копия 12-го? Что известно о новом iPhone 16

Капкан для либералов. Байдену не дадут раньше времени покинуть пост

Более 1,5 тысячи операций провели в МОНИИАГ с помощью робота Da Vinci

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте