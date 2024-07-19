Гимнастка Мельникова назвала Симону Байлз фаворитом Игр в Париже

В женском многоборье в спортивной гимнастике на Олимпиаде в Париже фаворитом является американка Симона Байлз. Такое мнение выразила олимпийская чемпионка Токио-2020 Ангелина Мельникова в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, спортсменка прекрасно готова к этим Играм. Для Байлз вполне реально побить рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной по количеству золотых олимпийских медалей, сообщила «Национальная служба новостей».

Также будет интересно наблюдать за олимпийской чемпионкой Токио-2020 Сунисой Ли, Ребекой Андраде из Бразилии и гимнастками из Италии и Китая, отметила Мельникова.